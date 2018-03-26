اعترافات سائق ألقى زوجته من البلكونة بالبساتين: شكيت فى سلوكها وبنتى أكدتلى







كتب على عبد الرحمن

الشك من أخطر الأمراض التى قد تصيب العلاقة الزوجية، وتتسبب فى استحالة العيش بين الزوجين، بسبب ما يسفر عنه من مشاجرات دائمة واتهامات متبادلة، وربما يسفر عن ارتكاب أحد الزوجين جريمة، وهو ما حدث فى مدينة البساتين، التى شهدت محاولة زوج التخلص من زوجته بسبب شكه الدائم فى سلوكها، حيث ألقاها من شرفة منزلهم بالطابق الثالث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، بلاغا من المستشفى يفيد وصول ربة منزل مصابة بكسور فى معظم أنحاء الجسد وبسؤالها أكدت أن زوجها قام بإلقائها من شرفة المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائقا، وبمواجهته بما أكدته المجنى عليها، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه فى سلوكها.

وانتقل المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين، بإشراف المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، إلى المستشفى لسماع أقوال المجنى عليها، التى أكدت أن زوجها وراء ارتكاب الحادث وأنه قام بحلق شعرها بعد توثيقها بحبل، وحاول تشويه وجهها بماء نار إلا أنها هربت منه إلى شرفة المنزل لتستغيث بالجيران منه، فهرول ورائها وألقاها من شرفة المنزل.

كما استمعت النيابة لأقوال المتهم، الذى أكد أنه قام بتوثيقها بالحبال وحلق شعرها وضربها، لشكه فى سلوكها، مؤكدا أنه سأل ابنته الوحيدة "طفلة ٤ سنوات" عما إذا كانت أمها تقيم علاقات مع رجال، وأكدت وجود علاقة بين أمها وأحد الأشخاص.

وتابع المتهم فى اعترافاته أمام النيابة: "تأكدت جميع الشكوك لدى بأنه زوجتى على علاقة برجال غيرى، فقمت بضربها وتوثيقها بالحبال وحلق شعرها، إلا أنها فى أثناء ذلك هربت منى وألقت بنفسها من شرفة المنزل".

فيما أكد شهود عيان من جيران الزوجين، أمام النيابة، أنهم شاهدوا الزوج أثناء إلقائه الزوجة من البلكونة، مؤكدين أنه دائم الشجار مع زوجته، لأسباب لا يعرفونها، وأنهم دائما ما يتدخلون للصلح بينهما إلى أن حدثت المشاجرة الأخيرة التى قام الزوج على إثرها بإلقائها من البلكونة.

وأمر المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير طبى بحالة المصابة.