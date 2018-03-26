استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع.. والسيدات فى الصدارة بالجيزة







كتب أحمد إسماعيل

تواصل لجان الانتخابات الرئاسية 2018 استقبال الناخبين فى أنحاء مصر، وما زالت حشود الناخبين تتوافد على لجان أوسيم والبراجيل فى الجيزة، ومنذ بدء اللجان فى التاسعة صباحا تتصدر النساء صدارة المشهد.

وقال صفوت زكى توفيق، باحث قانونى ورئيس جمعية المكفوفين بالجيزة، خلال وجوده فى اللجنة للإدلاء بصوته، إن حضوره مبكرا لأداء أمانة التصويت وهو واجب وطنى على كل مصرى شريف، مشددا على أنه اعتاد منذ ثورة يناير المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقه السياسى.

وطالب "توفيق" فى حديثه مع "اليوم السابع" من أمام اللجنة، بضرورة مراعاة المسؤولين فى الوزارات والهيئات الحكومية للظرف الانتخابى، وعدم التشديد على ساعات الحضور والانصراف للموظفين، لتسهيل عملية إدلائهم بأصواتهم.