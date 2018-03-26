استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع.. والسيدات فى الصدارة بالجيزة

استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع.. والسيدات فى الصدارة بالجيزةالإثنين، 26 مارس 2018 10:27 ص
سيدات يحتشدن أمام إحدى اللجان الانتخابيةلجنة انتخابية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
تواصل لجان الانتخابات الرئاسية 2018 استقبال الناخبين فى أنحاء مصر، وما زالت حشود الناخبين تتوافد على لجان أوسيم والبراجيل فى الجيزة، ومنذ بدء اللجان فى التاسعة صباحا تتصدر النساء صدارة المشهد.
وقال صفوت زكى توفيق، باحث قانونى ورئيس جمعية المكفوفين بالجيزة، خلال وجوده فى اللجنة للإدلاء بصوته، إن حضوره مبكرا لأداء أمانة التصويت وهو واجب وطنى على كل مصرى شريف، مشددا على أنه اعتاد منذ ثورة يناير المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقه السياسى.
وطالب "توفيق" فى حديثه مع "اليوم السابع" من أمام اللجنة، بضرورة مراعاة المسؤولين فى الوزارات والهيئات الحكومية للظرف الانتخابى، وعدم التشديد على ساعات الحضور والانصراف للموظفين، لتسهيل عملية إدلائهم بأصواتهم.
إضافة تعليق
رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة