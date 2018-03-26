اتحاد الجمعيات يؤكد: إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية







كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، انه سيتم تشكيل غرفة عمليات بمقر الاتحاد وأخرى فرعية فى مختلف المحافظات لمتابعة الانتخابات الرئاسية ورصد ما يحدث فى الانتخابات، وكذلك رصد مدى الالتزام بالصمت الانتخابى وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن الاتحاد العام للجمعيات لديه 300 متابع للانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية وأنهم لديهم تصريحات من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية، وسيتم إعداد تقرير حول الانتخابات.

كان الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قد أكد على أهمية التصدى للدعوات الإنهزامية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والتى تطلق من خارج وداخل مصر، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين بأهمية دورهم فى ممارسة حقوقهم السياسية، ومساعدة الكبار فى نقلهم إلى لجان الانتخابات من أجل مصر.