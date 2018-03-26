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إقبال كثيف لسيدات العياط على لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 26 مارس 2018 10:40 ص
إقبال كثيف لسيدات العياط على لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة





كتب - إسماعيل رفعت
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شهدت لجنة العياط الابتدائية للسيدات إقبال كثيف للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

ويأتى هذا الإقبال بشكل متوسط، كما تقوم قوات الأمن الموجودة فى محيط اللجان بتسهيل الوصول إلى اللجان وتسيير الحركة المرورية أمام اللجان ومنع وقوف السيارات أمام اللجان.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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