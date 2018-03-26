إخماد حريق داخل مخزن أحذية فى الدرب اﻷحمر دون إصابات

اخماد حريق -ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق داخل مخزن أحذية فى الدرب اﻷحمر وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى المخازن فى الدرب اﻷحمر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
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