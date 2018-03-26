"أنزل شارك صوت فارق".. مسيرة أطفال بعابدين لحث الموطنين على المشاركة بالانتخابات







كتب إسلام سعيد

بهتافات محدودة لا تتخطى حدود الشارع الذى يمشون فيه، حرص عدد من أطفال حى عابدين على تنظيم مسيرة لمطالبة المواطنين بالنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018.





ورفع الأطفال الأعلام المصرية وبعض الورود مرتدين تيشيرتات مدون عليها عبارة " أنزل شارك صوت فارق" وسط تأمين للشرطة خاصة قرب اللجان الانتخابية، من أجل تسيير حركة المرور.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

ويصل عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.