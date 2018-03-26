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الإثنين، 26 مارس 2018 02:44 ص
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أنباء عن إجراء تغيير مرتقب بمنصب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات

الإثنين، 26 مارس 2018 02:00 ص
أنباء عن إجراء تغيير مرتقب بمنصب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المهندس مصطفى عبد الواحد القائم باعمال رئيس جهاز الاتصالات





كتبت هبه السيد
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أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أنه جارى اختيار رئيس تنفيذى جديد بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلفاً للمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز حالياً.

وأضاف المصدر أن وزارة الاتصالات كانت قد أرسلت ترشيحاتها لمنصب رئيس الجهاز لمجلس الوزراء، وشملت هذه الترشيحات المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وأيضاً محمد حسن شمروخ.

فيما ذكر مسؤول آخر بالوزارة أن تلك الترشيحات ليست نهائية حتى الآن، مع الأخذ فى الحسبان أن التجديد لمنصب الرئيس التنفيذى أو إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرية للاتصالات، هو أمر يتطلب انعقاد الجمعية العمومية والتى سوف تنعقد بالفعل فى 29 من مارس الجارى لاعتماد عدد من قرارات مجلس الإدارة ونتائج أعمال الشركة عن عام 2017 وهو ما صرح به أحد المسئولين فى وقت سابق لـ"اليوم السابع".

جدير بالذكر أن المهندس مصطفى عبد الواحد يشغل منصب القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات منذ يوليو 2015.


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