آلاف العمال يحتشدون أمام لجنة الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية







كتبت إيمان على

احتشد الآلاف من العمال بمختلف مواقع العمل بالعاصمة الإدارية أمام لجنة الانتخابات المخصصة لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، تسهيلا عليهم فى الإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى.

واصطف العمال امام اللجنة للمشاركة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018 ، متراقصين على نغمات الأغانى الوطنية .

ويجرى لأول مرة الانتخابات بالعاصمة الإدارية، حيث تجد أعلام مصر تزين المقر الانتخابى "9 و 10"، للوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط مجموعة من التجهيزات لتهيئة وتوفير سبل الراحة للناخبين للتسهيل عليهم الإدلاء بأصواتهم.

وشهد المقر الانتخابى بالعاصمة الإدارية الجديدة، نصب الخيام أمام المقر لاستقبال الناخبين من العمال بعيدا عن أشعة الشمس، فضلا عن رصف وتهيئة الطرق المؤدية للمقر، وتجميله لتوفير كل سبل الراحة والدعم للناخبين.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.