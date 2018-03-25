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ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻷﺳﺮ ﺷﻬﻴﺪي ﺳﻴﻨﺎﺀ بمركز سمالوط

الأحد، 25 مارس 2018 10:57 م
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻷﺳﺮ ﺷﻬﻴﺪي ﺳﻴﻨﺎﺀ بمركز سمالوط جانب من العزاء





المنيا- حسن عبد الغفار
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ﻗﺪﻡ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻮﻯ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ، ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ إبراهيم لويز ابراهيم،21 سنة، بمسقط رأسه بعزبة طانيوس، التابعة لمجلس قروي طحا الأعمدة، والذي استشهد أثناء تنفيذ العمليات العسكرية في سيناء، كما قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند حسام يونس محمد، ٢٢ سنة، بمسقط رأسه بقرية جبل الطير القبلية، والذي استشهد أيضا خلال تنفيذ العمليات العسكرية الشاملة في سيناء.

ﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ المهندس مدحت القاضي، رئيس مركز ومدينة سمالوط،، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ بالمحافظة.

ﺃﻋﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮﺍﺳﺎﺗﻪ ﻷﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪين، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻠهم ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﻳُﻠﻬﻢ ﺃﻫﻠهم ﻭﺫﻭﻳهم ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ، وﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺇﻥ ﺣﻖ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻓﺪﺍﺀً ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺰﻳﻤﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺳﻞ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ، ﻟﻴﻠﻘﻮﺍ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﻡ .

كما تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، مساء اليوم، عددا من المقرات الانتخابية، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية للانتخابات الرئاسية 2018، والتي من المقرر أن تنطلق غداً، وتستمر ثلاثة أيام، حيث تابع مستوى التجهيزات باللجان، والنظافة العامة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة، حيث تفقد المحافظ لجنة 8 والتي مقرها وحدة طب الأسرة بقرية الحتاحتة، ولجنة 9 بالمدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشراينة، بمركز سمالوط.

قال المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسئولين كل فى نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أى معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة مع الجهات الأمنية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت .
وأكد المحافظ علي ضرورة خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، موجها بضرورة المتابعة والتنسيق بين كافة المسئولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة، إلى جانب التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول.


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