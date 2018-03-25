نقابة النسيج تنظم زيارات للشركات لحث العمال على المشاركة فى الانتخابات







محمود راغب

نظمت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج اليوم زيارة لعدد من الشركات من أجل حث العمال على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ غدا الاثنين وستنتهى الأربعاء المقبل ، وشرح انجازات الرئيس السيسى للعمال خلال الفترة الماضية .

من جانبه أكد علاء طلبة أمين صندوق النقابة ،خلال زيارته لشركة بوليفارا للغزل والنسيج، أن الفترة الحالية تتطلب توحد جميع العمال على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى ،من أجل استكمال مسيرة التنيمة والمشروعات الكبرى ،التى بدأها خلال الفترة الرئاسية الأولى .

وأضاف طلبة أن مصر تواجه العديد من المؤامرات الخارجية والداخلية ،وأن الرئيس السيسى هو القادر وحده ،على مواجهة هذه المؤامرات ورد كل من تسول له نفسه المساس بأرض مصر الغالية.