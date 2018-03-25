مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء انقلاب قارب فى بيروت

مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء انقلاب قارب فى بيروتالأحد، 25 مارس 2018 09:09 م
انقلاب قارب _ صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الصليب الأحمر اللبنانى، مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح وفقدان شخص، وأشار الصليب الأحمر ، عبر حسابه على (تويتر) مساء اليوم ، الى أن الحادث نتج عن إنقلاب قارب فى البحر مقابل منطقة صخرة الروشة ببيروت.
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