محافظ قنا يحيل مدير مدرسة بنقادة لعدم استعداده لاستقبال انتخابات الرئاسة







قنا – هند المغربى

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية لعدد من المقرات الانتخابية بمراكز قوص ونقادة ونجع حمادى وفرشوط وأبو تشت ودشنا للوقوف على مدى استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها أيام 26، 27، 28 مارس 2018 يرافقه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية .

بدأ جولته بتفقد المقرات الانتخابية بمدرستى حجازة الثانوية وخزام الابتدائية بمركز قوص، وتوجه إلى مركز نقادة حيث تفقد المقرات الانتخابية بمدارس ( طوخ الابتدائية المشتركة – طوخ الثانوية – نقادة الثانوية بنين – نقادة الثانوية بنات – مدرسة التربية الفكرية )

كما تفقد الهجان، عددًا من المقرات بمركز نجع حمادى شملت مدارس ( اللواء سمير خلف الرسمية للغات – نجع حمادى الإعدادية بنات – نجع حمادى الابتدائية المشتركة) وفى فرشوط تفقد مدرستى البنات الابتدائية وصبرى جاد الإعدادية وفى أبو تشت تابع الاستعدادات بمدارس ( عزبة البوصة الابتدائية - عمر بن الخطاب الإعدادية ) وفى دشنا مدارس ( محمود الأمين الابتدائية - دشنا الفنية التجارية - السادات الإعدادية المشتركة ) .

وقرر محافظ قنا إحالة مدير مدرسة طوخ الابتدائية المشتركة بنقادة ومدير مدرسة عزبة البوصة الابتدائية المشتركة بأبو تشت للتحقيق لتدنى مستوى النظافة بالمدرسة وعدم الاستعداد بشكل جيد لاستقبال الانتخابات الرئاسية .

وخلال الجولة أعطى محافظ قنا تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات بالمقرات الانتخابية بمختلف المراكز والقرى والاهتمام بالإنارة والخدمات والنظافة وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تيسيرًا على المواطنين فى عملية التصويت .

وأوضح الهجان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة تبدأ أعمالها قبل إجراء الانتخابات لمتابعة سير الانتخابات مع الساعات الأولى وتذليل كافة العقبات، مؤكدًا على أن هناك تنسيق كامل بين محافظة قنا والقوات المسلحة والشرطة لحماية وتأمين جميع المقرات الانتخابية .

الجدير بالذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة يبلغ 359 مركز بإجمالى 434 لجنة فرعية وأن إجمالى عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بلغ مليون و875 ألفا و16 ناخبا وناخبة، مشيرًا إلى أن المحافظة قد اختارت شعار " يا قناوى صوتك لبلدك انزل وشارك " لحث المواطنين على النزول والمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة .