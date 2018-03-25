محافظ دمياط يوجه بسرعة استخراج تصاريح مد خط الغاز لمدينة دمياط للأثاث







دمياط معتز الشربينى

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط للمهندس محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الغاز بسرعة استخراج التصاريح اللازمة لمد خط الغاز لمدينة دمياط للأثاث وإزالة كافة المعوقات وتقديم الرسومات الخاصة بالمشروع لمد الخط فى أسرع وقت ممكن.

ووجه طه، برفع معدلات تغطية المناطق بالغاز وعمل خطة خاصة بالمناطق التى سيتم تغطيها ومواعيد تغطيتها، وذلك للوصول إلى معدل 100% فى تغطية المحافظة بالغاز خلال عام 2020.



وشدد محافظ دمياط أيضا على إتمام أعمال رد الشىء لأصله فى المناطق التي تم بالفعل تغطيتها بالغاز، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والمهندس ناصر الغاوى مدير إدارة المشروعات بشركة الغاز وممثلى هيئات الثروة السمكية والسكة الحديد والرى.