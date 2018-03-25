"كلنا معاك من أجل مصر" تعد ٣٠ نقطة ثابتة بأسيوط لإرشاد الناخبين إلى لجانهم

على مهران منسق حملة كلنا معاك من اجل مصر







أسيوط - هيثم البدرى

قال الدكتور على مهران منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة أسيوط فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الحملة أعدت ٣٠ نقطة ثابتة موزعة على مدينة أسيوط بالكامل وذلك لإرشاد الناخبين الى مقارهم ولجانهم الانتخابية بلجان مدينة أسيوط.

وأوضح مهران أن النقاط الثابتة مدعومة بمجموعة من الشباب المتطوعين وأجهزة اللاب توب وذلك لمساعدة الناخبين وكبار السن فى الوصول إلى لجانهم الإنتخابية بسهولة ويسر وذلك من خلال استخراج أسم ومقر ورقم اللجنة.

وطالب منسق الحملة من المواطنين التوجه إلى مقر التقاط الثابتة المتواجدة بجوار غالبية لجان مدينة أسيوط للإستعلام عن لجانهم ومقراتهم الانتخابية، مؤكدا على تقديم العون لكل الراغبين فى ذلك.

وفى ذات السياق أكد مهران على عمل غرفة عمليات الحملة لمدة ٢٤ ساعة من الآن، وحتى نهاية الانتخابات الرئاسية لتذليل أى عقبة تواجه الناخب الأسيوطى فى أى مركز من مراكز المحافظة.