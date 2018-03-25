فيديو.. وزير الآثار: معرض "توت عنخ آمون" بلوس أنجلوس وفّر على مصر نفقات الدعاية







كتب أيمن رمضان

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن معرض الآثار المصرية المنعقد فى عدد من الولايات الأمريكية يحظى بقبول كبير من قبل الأمريكيين، لافتاً إلى أنه سيستمر حتى يناير 2019، مشدداً على أن الجميع هناك يتحدث بشكل إيجابى عن مصر فضلاً عن الأخبار والإعلانات المتعلقة بالآثار المصرية منتشرة بكثافة، وتابع: "دعاية لو إحنا اللى عملنها هتكلفنا مئات ملايين الجنيهات.. متوقعين أننا سنتخطى المليون زائر هذا العام".

وأضاف "العنانى"، خلال اتصال هاتفى من لوس إنجلوس ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "ON E"، أنه لم يتوقع حجم الدعاية المتعلقة بمعرض مقتنيات "توت عنخ أمون"، بلوس إنجلوس، مشيراً إلى أن هذه الدعاية وفرت على البلاد مئات الملايين من الجنهيات خاصة فى ظل التغطية الكبيرة التى تقوم بها وسائل الإعلام الأمريكية عن الآثار المصرية.

وتعليقاً على الأخبار المتعلقة ببيع 27 قطعة أثرية مصرية بنيويورك، قال وزير الآثار: "أنا لم أتمكن من متابعة هذا الخبر.. ولكن هناك مزادات كثيرة حول العالم لبيع الآثار والأمر ليس قاصر على أمريكا ولكن أى قطعة أثرية تخرج من مصر بطريقة غير شرعية يتم إيقاف البيع لها ونعمل على عودتها وتمكنا من إعادة ألف قطعة"، مشدداً على أن الوزارة تتابع عن كثب مثل هذه المزادات وفى حال ثبوت أن هناك قطع أثرية خرطجت بطريقة غير شرعية تعمل على استرجاعها بشكل فورى.