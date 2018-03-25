فيديو.. قنصل مصر بجدة يكشف آخر مستجدات قضية العجوز المضبوطة بمخدرات فى السعودية







كتب إبراهيم حسان

كشف السفير حازم رمضان، قنصل مصر العام فى جدة، عن آخر مستجدات قضية الحاجة سعدية المضبوطة بمواد مخدرة فى مطار السعودية، موضحًا أنه تم التحقيق معها اليوم لمدة قاربت الـ4 ساعات ونصف، بمشاركة المستشار القانونى للقنصلية العامة فى جدة وممثل القنصلية فى ينبع.

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم، إن الجانب السعودى يتفهم تماما الجانب الإنسانى فى القضية، لكن هناك جوانب قضائية وقانونية يجب مراعاتها يجب أن تأخذ مجراها ومداها أيضا، مضيفًا: "الحاجة سعدية ما زالت فى الاحتجاز معززة مكرمة لحين استكمال التحقيقات".

وأوضح قنصل مصر فى جدة، أن الحاجة سعدية استطاعت التواصل مع أقاربها اليوم بشكل مباشر هاتفيا، لطمأنتهم عليها بعد موافقة السلطات السعودية، كاشفا عن وجود تنسيق بين السلطات المصرية والسعودية لسرعة القبض على المتهمين فى القضية.