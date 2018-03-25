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فيديو.. "الوطنية للانتخابات": هذه ضوابط تصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة

الأحد، 25 مارس 2018 10:06 م
فيديو.. "الوطنية للانتخابات": هذه ضوابط تصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة المستشار محمود الشريف نائب رئيس الوطنية للانتخابات





كتب كريم كشك
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أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على ضرورة اتباع التعليمات والضوابط المعمول بها داخل اللجان الانتخابية، للمشاركة الصحيحة فى الانتخابات.
 
وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامية أمانى الخياط ببرنامجها "بين السطور"، والمذاع عبر فضائية "ON Live"، أن الناخب ما لم يسجل بالشهر العقارى أو المحكمة، ليس له حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، إلا بلجنته الانتخابية الأصلية فقط.
 
وأضاف أن أى ناخب يريد معرفة لجنته الانتخابية، متاح له ذلك على الصفحة الرسمية الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات.
 
 

 


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