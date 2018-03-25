صور.. تواجد أمنى مكثف فى عزاء شهيدى حادث الإسكندرية

صور.. تواجد أمنى مكثف فى عزاء شهيدى حادث الإسكندريةالأحد، 25 مارس 2018 07:22 م
جانب من العزاء
الاسكندرية - هناء أبو العز
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بدأت منذ قليل، مراسم عزاء شهيدى الشرطة فى حادث الإسكندرية الارهابى، الذى كان يستهدف مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر.
ووقف اللواء مصطفى النمر مع أسر الشهداء على جلال السيد وعبد الله محمد، لاستقبال واجب العزاء داخل سرادق بمسجد القائد إبراهيم .
فيما وصل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى مقر عزاء شهداء حادث الإسكندرية، برفقة عدد من قيادات البحرية الذين قدموا العزاء للواء مصطفى النمر، وأسرة شهداء الحادث الإرهابى.
كما حضر العزاء النائب حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر.
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