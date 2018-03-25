رئيس محكمة الزقازيق: تأمين اللجان الانتخابية وتسليمها للجيش والشرطة







كتب محمد شرقاوى

قال المستشار حامد سرحان، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بالشرقية، إن المحكمة بها 11 لجنة يتبعها 551 لجنة فرعية، يشرف عليها قضاة من جميع المناطق المختلفة، مؤكدا أن كتلة التصويت فى الشرقية أكثر من 4 ملايين ناخب، وتختص الدائرة بـ 2 مليون و200 ألف ناخب.

وأضاف رئيس محكمة الزقازيق، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " الطريق إلى الاتحادية" المذاع خلال فضائية "on live"، أنه تم تأمين اللجان على أعلى مستوى من قبل رجال الجيش والشرطة، مضيفا أن الأوراق الانتخابية تم تسلميها لقصاه اللجان الفرعية لمباشرة عمليهم غدا فى الصباح الباكر.

وتابع سرحان،: "هناك القضاة المشرفين مقيمين داخل المحافظة سيتم وصولهم إلى اللجان صباح باكر، وهناك قضاة من خارج المحافظة تم تخصيص لهم مكان يليق بهم للإشراف على العملية الانتخابية".