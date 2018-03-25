رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالشرقية: نقوم بمتابعة على مدار 24 ساعة







الشرقية- فتحية الديب

قال المستشار "حامد سرحان" رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بجنوب الشرقية، إن عدد اللجان الفرعية، بجنوب الزقازيق 551 لجنة، وتم الانتهاء من تسليم القضاة مظاريف الانتخابات.

وأضاف "سرحان" إن المحكمة شكلت لجنة متابعة يتابعها المستشار إيهاب الحسينى، نائب رئيس المحكمة الابتدائية، واللجنة لها 3 أدوار، دور سابق للعملية الانتخابية، ودور معاصر للعملية الانتخابية، ودور لاحق، والدور السابق للعملية الانتخابية قاصر على التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تنظيم المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية، من الصناديق الشفافة والأحبار، والدور المعاصر، للتأكد من ورود جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية وتجهزيها وإعداها، والدور السابق هو تسليم الأوراق والانتهاء من التسليم قبل بدء العملية الانتخابية، التى تبدأ من باكر.

كما يكمن دور لجنة المتابعة، أيضا فى متابعة فتح اللجان وانتظامها وعملها وإزالة كافة المعوقات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتأكد من إغلاق الجان فى اليوم الأول، وفتح الجان فى اليوم الثانى والثالث، تى انتهاء عملية الاقتراع فى يسر وسهولة والتواصل مع جميع اللجان الفرعية واللجان العامة.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بجنوب الزقازيق، أن عملية الفرز تتم طبقا للتعليمات الواردة فى كتاب التعليمات،حيث يتم الفرز فى الجان الفرعية وتسليم النتائج للجان العامة، بعد الانتهاء من عملية الفرز.

وفى سياق متصل انتهت محافظة الشرقية، من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر انطلاق فعالياتها صباح غدٍ الاثنين وتستمر على مدار 3 أيام، حيث تم وضع خطة أمنية بالتعاون بين مديرية أمن الشرقية والجيش الثانى ( الفرقة السادسة ) بما يسمح بأن يؤدى المواطنين من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت فى الاستحقاق الرئاسى، بكل أمن وطمأنينة.

ويذكر أن عدد الجان بالشرقية كالآتى، قسم أول الزقازيق يضم 18 مركزًا انتخابيًا و27 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 125 199 ناخبًا وناخبة، قسم شرطة ثان الزقازيق يضم 22 مركزًا انتخابيًا و31 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 155521 ناخبًا وناخبة، قسم شرطة القرين يضم 10 مراكز انتخابية و11 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 48885 ناخبًا وناخبة، قسم شرطة القنايات يضم 6 مراكز انتخابية و6 لجان فرعية بإجمالى عدد ناخبين 24109 ناخبين وناخبًات، مركز شرطة أبو حماد يضم 64 مركزًا انتخابيًا و70 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 260866 ناخبًا وناخبة، قسم شرطة بليس يضم 74 مركزًا انتخابيًا و102 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 450820 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة منيا القمح يضم 120 مركزًا انتخابيًا و124 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 433249 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة مشتول السوق يضم 33 مركزًا انتخابيًا و33 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 113976 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة فاقوس يضم 12 مركزًا انتخابيًا و15 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 69777 ناخبًا وناخبة، قسم شرطة الصالحية يضم 2 مركز انتخابى و2 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 7684 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة أبو كبير يضم 94 مركزًا انتخابيًا و94 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 254951 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة الحسينية يضم 62 مركزًا انتخابيًا و65 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 197936 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة ديرب نجم يضم 59 مركزًا انتخابيًا و66 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 277177 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة فاقوس يضم 89 مركزًا انتخابيًا و95 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 378630 ناخبًا وناخبة، مركز كفر صقر يضم 55 مركزًا انتخابيًا و55 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 179270 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة ههيا يضم 75 مركزًا انتخابيًا و75 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 160806 ناخبين وناخبًات، مركز شرطة الإبراهيمية يضم 46 مركزًا انتخابيًا و46 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 98928 ناخبًا وناخبة، مركز أولاد صقر يضم 42 مركزًا انتخابيًا و44 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 136981 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة صان الحجر يضم 26 مركزًا انتخابيًا و26 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 66254 ناخبًا وناخبة، مركز شرطة منشأة أبو عمر يضم 12 مركزًا انتخابيًا و15 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين 49978 ناخبًا وناخبة.

كما تم تجهيز 849 لجنة انتخابية بمقرات مديرية التربية والتعليم و9 مقرات انتخابية بمديرية التضامن الاجتماعى من خلال الوحدات الاجتماعية والجمعيات الأهلية و21 لجنة انتخابية بمراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالإضافة إلى 4 مقرات لفرز الأصوات، كما تم تجهيز 66 مركز إطفاء، و69 نقطة إسعاف، و24 مستشفى عامًا و50 مستشفى خاصًا.