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تعرف على أرقام "الداخلية" المخصصة لنقل غير القادرين من المنزل لمقر الانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 09:32 م
تعرف على أرقام "الداخلية" المخصصة لنقل غير القادرين من المنزل لمقر الانتخابات انتخابات - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى - محمد الشرقاوى
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فى لفتة إنسانية، خصص قطاع حقوق الإنسان أرقام تليفونات للتواصل مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة على مستوى الجمهورية لاصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية.

 

جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة فى اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وتذليل كافة العقبات أمامهم.

 

وخصص قطاع حقوق الإنسان بالوزارة الهواتف أرقام (01126977222 – 01126977333 - 01126977444 – 0224060718) وفاكس (0224060725) لتواصل المواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة مع القطاع فى حالة رغبتهم فى اصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم، حيث يقوم القطاع بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن بشأن تلك الحالات لتوفير الوسيلة المناسبة للانتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على القيام بدورها المجتمعى والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وفقًا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان والتى يأتى على قمة أولوياتها الاهتمام بالمواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.


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