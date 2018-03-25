المعارضة القطرية تدين اعتداء الحوثيين على السعودية بالصورايخ الباليستية

المعارضة القطرية تدين اعتداء الحوثيين على السعودية بالصورايخ الباليستيةالأحد، 25 مارس 2018 11:37 م
كتب هيثم سلامة
أدانت المعارضة القطرية، اعتداء جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وإطلاقهم صورايخ باليستية من داخل الأراضى اليمنية، والتى اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.
وكتب المعارض القطرى خالد الهيل، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" تدين المعارضة القطرية وبشدة الاعتداء الغاشم من الحوثيين على السعودية، ونؤكد على أننا صفا واحدا مع أشقائنا فى محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ونرفض بشدة قبول أى إدانة من نظام الخزى والعار فى قطر، وذلك لثبوت تورطهم وتمويلهم للحوثيين ونعتبر النظام القطرى شريكا فى الجريمة".
خالد الهيل
وكان قد قال التلفزيون الرسمى السعودى، إن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت صاروخا فى شمال شرق العاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد.وسمع مراسلو "رويترز" فى العاصمة السعودية دويا هائلا قبل منتصف الليل بقليل وقد اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربى، منذ أيام صاروخا باليستيا فى سماء مدينة المخا الساحلية غرب اليمن أطلقته ميليشيا الحوثى الانقلابية.
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