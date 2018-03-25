المعارضة القطرية تدين اعتداء الحوثيين على السعودية بالصورايخ الباليستية







كتب هيثم سلامة

أدانت المعارضة القطرية، اعتداء جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وإطلاقهم صورايخ باليستية من داخل الأراضى اليمنية، والتى اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.

وكتب المعارض القطرى خالد الهيل، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" تدين المعارضة القطرية وبشدة الاعتداء الغاشم من الحوثيين على السعودية، ونؤكد على أننا صفا واحدا مع أشقائنا فى محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ونرفض بشدة قبول أى إدانة من نظام الخزى والعار فى قطر، وذلك لثبوت تورطهم وتمويلهم للحوثيين ونعتبر النظام القطرى شريكا فى الجريمة".



خالد الهيل