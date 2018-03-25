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إصابة 6 مواطنين فى انقلاب سيارة بطريق السويس

الأحد، 25 مارس 2018 10:47 م
إصابة 6 مواطنين فى انقلاب سيارة بطريق السويس حادث - أرشيفية





السويس- سيد نون
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أصيب 6 مواطنين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس – القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ملاكى للانقلاب بطريق السويس- القاهرة وأنه تم الانتقال إلى موقع الحادث.

وأزالت قوات شرطة تأمين الطرق ومرور السويس، أثار حادث السيارة من الطريق عقب الحادث.

وقال مصدر طبى، إن المصابين في الحادث تم نقلهم إلى مستشفى السويس والقيام بعلاجهم. 

   


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