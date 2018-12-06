ولى عهد أبو ظبى يعرب عن سعادته بزيارة البابا فرنسيس رمز السلام والتسامح

كتب محمد جمال

رحب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبى، اليوم الخميس بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات.

كما أعرب محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى عن سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية.

وأعلن المتحدث باسم الفاتيكان الخميس أن البابا فرنسيس سيزور أبوظبى من 3 الى 5 فبراير للمشاركة فى لقاء حوار عالمى بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن الحبر الأعظم يلبى بذلك دعوة من ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والكنسية الكاثوليكية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.