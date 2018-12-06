video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد أبو ظبى يعرب عن سعادته بزيارة البابا فرنسيس رمز السلام والتسامح

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:36 م
ولى عهد أبو ظبى يعرب عن سعادته بزيارة البابا فرنسيس رمز السلام والتسامح محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى
كتب محمد جمال
إضافة تعليق
رحب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبى، اليوم الخميس بزيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات.

كما أعرب محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى عن سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية.

وأعلن المتحدث باسم الفاتيكان الخميس أن البابا فرنسيس سيزور أبوظبى من 3 الى 5 فبراير للمشاركة فى لقاء حوار عالمى بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن الحبر الأعظم يلبى بذلك دعوة من ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والكنسية الكاثوليكية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفاتيكان: البابا فرنسيس يزور دولة الإمارات فى فبراير المقبل

أبو ظبى

الإمارات

الفاتيكان

البابا فرنسيس




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة