وفد الحكومة اليمنية يصل السويد للمشاركة فى محادثات حل الأزمة

ستوكهولم أ ش أ

وصل وفد الحكومة الشرعية اليمنية، الأربعاء، إلى السويد، للمشاركة فى المحادثات التى ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ووقف الحرب.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن وصول وفد الحكومة جاء بعد يوم واحد من وصول وفد الحوثيين، بمرافقة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، على متن طائرة مقدمة من حكومة الكويت.

من جانبه أعلن جريفيث - عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - أن مفاوضات السلام اليمنية ستبدأ اليوم الخميس، ومن المرتقب أن تنطلق المشاورات السلام من قصر (جوهانسبورج) فى (ريمبو)، إحدى ضواحى العاصمة ستوكهولم، وفى سبتمبر الماضى، فشلت الأمم المتحدة فى عقد جولة محادثات فى جنيف، بسبب تعنت ميليشيات الحوثى التى دأبت على المراوغة والالتفاف على تعهداتها.