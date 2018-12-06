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وزير خارجية البحرين: القوات الأجنبية فى قطر تهديد لدول الخليج

الخميس، 06 ديسمبر 2018 11:10 ص
وزير خارجية البحرين: القوات الأجنبية فى قطر تهديد لدول الخليج وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة إن الخلاف مع قطر وصل لنقطة بعيدة جدا لم يسبق أن وصلها خلاف آخر بين الدول الأعضاء فى المجلس، منتقدا الوجود العسكرى الأجنبى على الأراضى القطرية. وأكد أن "القوات الأجنبية الموجودة على الأراضى القطرية أكبر تهديد وضعته الدوحة لتهديد دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف آل خليفة - فى تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس - "لا أعرف كيف ستعود قطر عن ذلك، فقد التزمت مع أعداء المنطقة مثل إيران، كما أبعدت نفسها عن دول المجلس، فهذه الأمور لا تعطى أية إشارة إلى أن قطر ستبقى ضمن دول المجلس".

وقال آل خليفة: "قطر فى هذا الخلاف أحرقت جميع سفن العودة إلى المجلس، فلابد من اتفاق جديد ونظام جديد، ووضع الدوحة تحت المجهر".

وأوضح أن قطر أقل دولة التزمت باتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن الرباعى العربى المقاطع لقطر (مصر والسعودية والامارات والبحرين) لا يزال عند موقفه وشروطه. وقال إن الشروط لم تأتِ من فراغ، فغالبيتها من الاتفاقيات التى وقعها أمير قطر أمام القادة ووعد بالالتزام بها، ويضاف لها وجود القوات التركية (فى قطر(.
وبشأن القمة الخليجية التى دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعقدها فى الرياض الأحد المقبل، قال آل خليفة إنها "ستناقش التعاون العسكرى الإستراتيجى بين دول مجلس التعاون، وستكون هناك قرارات".

وحول التمثيل القطرى فى القمة، قال: "التمثيل القطرى لا يهمنا، وجوده من عدمه سيان، ما قمنا به هو ردة فعل تجاه ما قامت به قطر وما تنتهجه، لكن هل قطر تنتمى لمجلس التعاون؟، هى عضو فى المجلس، لكنها تستعين بقوات أجنبية، عوضا عن استعانتها بقوات تنتمى له مثل قوات درع الجزيرة. القوات الأجنبية الموجودة على الأراضى القطرية أكبر تهديد وضعته الدوحة لتهديد دول المجلس".

ونفى وزير خارجية البحرين ما تردد عن زيارة مسؤولين إسرائيليين للمنامة. وقال: "ما يتردد اليوم عن زيارات غير صحيح، وليس هناك مخطط لزيارة رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو)، ولم تحدث اتصالات فى هذا الشأن، ولم يحدث شيء فى الواقع، وإن حدث فنحن لا نتردد فى الإعلان عنه".


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