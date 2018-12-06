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وزير المالية الفرنسى: باريس تفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة فى 2019

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:37 ص
وزير المالية الفرنسى: باريس تفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة فى 2019 وزير المالية الفرنسى برونو لومير
رويترز
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 قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير اليوم الخميس إن فرنسا ستفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة فى العام المقبل حتى لو لم يفلح الاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية للاتحاد بأكمله.

وفشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى الاتفاق بشأن ضريبة على الإيرادات الرقمية يوم الثلاثاء رغم خطة فرنسية ألمانية فى اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاقتراح عن طريق قصره على شركات مثل جوجل وفيس بوك.

وقال لومير للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسى "أعطى نفسى حتى مارس للتوصل إلى اتقاق بشأن ضريبة أوروبية على الشركات الرقمية العملاقة".

وأضاف "إذا لم يفلح الأمر، فسنطبق ذلك على المستوى الوطنى اعتبارا من 2019".

يأتى فشل الاتحاد فى التوصل إلى اتفاق فى وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية احتجاجات ضد تكاليف المعيشة المرتفعة وسياسات اقتصادية ينظر لها على أنها تخدم مصالح الشركات الكبيرة والأثرياء فحسب.

 


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