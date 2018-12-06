وزير المالية الفرنسى: باريس تفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة فى 2019

رويترز

قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير اليوم الخميس إن فرنسا ستفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة فى العام المقبل حتى لو لم يفلح الاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية للاتحاد بأكمله.

وفشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى الاتفاق بشأن ضريبة على الإيرادات الرقمية يوم الثلاثاء رغم خطة فرنسية ألمانية فى اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاقتراح عن طريق قصره على شركات مثل جوجل وفيس بوك.

وقال لومير للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسى "أعطى نفسى حتى مارس للتوصل إلى اتقاق بشأن ضريبة أوروبية على الشركات الرقمية العملاقة".

وأضاف "إذا لم يفلح الأمر، فسنطبق ذلك على المستوى الوطنى اعتبارا من 2019".

يأتى فشل الاتحاد فى التوصل إلى اتفاق فى وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية احتجاجات ضد تكاليف المعيشة المرتفعة وسياسات اقتصادية ينظر لها على أنها تخدم مصالح الشركات الكبيرة والأثرياء فحسب.