وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية فى الأردن

كتب محمود راغب

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجالية المصرية بالأردن بحضور السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن وأعضاء السفارة المصرية، على هامش زيارتها للعاصمة الأردنية عمّان لحضور مؤتمر "نساء على خط المواجهة".

وخلال اللقاء، توجهت وزيرة الهجرة بالشكر إلى أعضاء الجالية على مشاركتهم الفاعلة في التصويت بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي، وأعربت عن تقديرها إلى ما تكبده بعضهم من عناء أثناء الذهاب إلى التصويت بسبب بُعد بعض المدن عن العاصمة عمّان، مثمنة جهودهم ودورهم جميعًا في تقديم نموذج مشرف تجلى في الحشد من أجل المشاركة ونقل رسالة قوية إلى المصريين بالداخل تؤكد أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن وخط الدفاع الأول له بالخارج.

كما تحدثت الوزيرة عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مكافحة الإرهاب الغادر بالتزامن مع تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال مشروعات قومية كبرى تسابق بها مصر الزمن وسط كافة التحديات المختلفة التي تواجهها.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء أيضًا، دور وزارة الهجرة وأهم الملفات التي تتولاها والخدمات التي تقدمها للمصريين بالخارج من أجل التواصل معهم، كإطلاق المبادرات مثل "اتكلم مصري" و"اسأل الوزيرة"، وسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، ومنتدى "أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، والمظلة التأمينية للمصريين بالخارج، ومؤتمر الكيانات المزمع انعقاده.

هذا وأجابت وزيرة الهجرة على كافة الأسئلة والطلبات التي تقدم بها أعضاء الجالية، والتي تركزت أغلبها عن موضوع تقنين الأوضاع وتصويبها، وبراءة الذمة وملف المصريين المتزوجين من أردنيات، والتأمين الصحي للمصريين في الأردن، وطلبات بخفض رسوم استخراج تصاريح العمل، وغيرها من المواضيع الهامة.

وردًا على سؤال بعض أعضاء الجالية عن الفرص المتاحة في مصر حال رغبتهم في العودة، أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى التنسيق مع وزير التنمية المحلية في هذا الصدد من أجل عقد مؤتمر للمحافظات لعرض المشروعات المتاحة وفرص العمل المتوفرة لدى كل محافظة لتشجيع أبنائنا العائدين من الخارج على الالتحاق بها.

وأكدت الوزيرة على أن أي مطالب لهم تحظى بأقصى درجات الاهتمام والدراسة الجادة، ووعدت بنقل كل طلباتهم إلى الجهات التنفيذية المختلفة وعلى رأسها وزير العمل الأردني، الذي من المقرر أن تلتقيه وزيرة الهجرة اليوم في عمّان لتنسيق الجهود حول قضايا الجالية المصرية المقيمة في الأردن.