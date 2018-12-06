هيئة نصرة القدس: ترامب أصدر خلال العام الماضى 12 قرارا خطيرا بحق القدس

رام الله (أ ش أ)

أحصت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الخميس، أخطر القرارات الأمريكية بحق مدينة القدس المحتلة خلال العام المنصرم، بمناسبة مرور عام كامل على اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى، وقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأكدت الهيئة فى بيان صدر عنها بهذا الخصوص، عنصرية القرار الأمريكى وآثاره المدمرة على القضية الفلسطينية، وحق شعبنا الفلسطينى بإقامة دولته، ولما له من أثر على زيادة حدة الهجمة التهويدية ضد القدس، ومقدساتها.

ولخص الأمين العام للهيئة حنا عيسى مجموع القرارات الأمريكية الـ12 الأخيرة الصادرة عن ترمب بخصوص القضية الفلسطينية، على النحو التالى:

بتاريخ 6/12/2017 صدر الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل

وبتاريخ 16/1/2018 تم تقليص المساعدات المالية لـ الأونروا

وبتاريخ 14/5/2018 تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

وبتاريخ 3/8/2018 تم قطع كافة المساعدات المالية لوكالة "الأونروا"

وبتاريخ 4/8 /2018 عملت إدارة ترامب على إنهاء وضعية "لاجئ" بهدف وقف عمل "الأونروا" (بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ40 ألف لاجئ)

وبتاريخ 2/8/2018 تم قطع كامل للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

وبتاريخ 7/9/2018 تم وقف دعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة

وبتاريخ 10/9/2018 تم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن

وبتاريخ 10/9/2018 أغلقت الولايات المتحدة الامريكية الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وبتاريخ 15/9/2018 اقتطعت الادارة الامريكية 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية فلسطينية – إسرائيلية مشتركة

وبتاريخ 16/9/2018 تم طرد السفير الفلسطينى حسام زملط من واشنطن.

وبتاريخ 16/10/2018م تم دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة الأمريكية فى القدس.

وفى ختام بيانها، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية الانحياز الأمريكى لإسرائيل وما يصدر عن إدارته من قرارات عنصرية، بداية لعملية تهويدية كبيرة ضد مدينة القدس المحتلة، وطمس ما بقى من عروبتها، وتدنيس مقدساتها لتكون عاصمة لليهود وحدهم، داعية المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته بحماية المدينة المقدسة.