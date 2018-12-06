نيويورك تايمز: كوريا الشمالية توسع قاعدة صاروخية جديدة قادرة على الوصول لأمريكا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير قاعدة صواريخ هامة ستكون واحدة من المواقع، المحتملة، لنشر صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، ذلك بحسب أثنين من الخبراء الذين استشهدوا بدراسة جديدة تقوم على تحليل صور الأقمار الصناعية.

ونقلت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، عن جيفرى لويس وديفيد شوملر، من معهد ملبورن للدراست الدولية فى كاليفورنيا، قولهم إن الأنشطة داخل قاعدة صواريخ يونجيجو-دونج، بالقرب من حدود كوريا الشمالية مع الصين وأعمال التوسيع فى منشأة صاروخية جديدة مشتبه بها، تبعد 7 أميال، تعد أحدث مؤشر على أن بيونج يانج تواصل تطوير قدراتها الصاروخية.

تأتى التحذيرات الجديدة من قبل الخبراء المختصون بالبرنامج الصاروخى لدى كوريا الشمالية، فى الوقت الذى يؤكد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إحراز تقدم على صعيد جهود نزع السلاح النووى لبيونج يانج. وبينما لم يتحقق الخبراء عما إذا كانت القاعدة الجديدة وقعدة يونجيجو-دونج هم منفصلتين أم كلاهما أجزاء من عملية واحدة أكبر، لكن مواقعهما الجغرافية تجعلهم مكان مثالى للصواريخ طويله المدى.