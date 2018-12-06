video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: كوريا الشمالية توسع قاعدة صاروخية جديدة قادرة على الوصول لأمريكا

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:49 م
نيويورك تايمز: كوريا الشمالية توسع قاعدة صاروخية جديدة قادرة على الوصول لأمريكا صاروخ - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير قاعدة صواريخ هامة ستكون واحدة من المواقع، المحتملة، لنشر صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، ذلك بحسب أثنين من الخبراء الذين استشهدوا بدراسة جديدة تقوم على تحليل صور الأقمار الصناعية.

 

ونقلت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، عن جيفرى لويس وديفيد شوملر، من معهد ملبورن للدراست الدولية فى كاليفورنيا، قولهم إن الأنشطة داخل قاعدة صواريخ يونجيجو-دونج، بالقرب من حدود كوريا الشمالية مع الصين وأعمال التوسيع فى منشأة صاروخية جديدة مشتبه بها، تبعد 7 أميال، تعد أحدث مؤشر على أن بيونج يانج تواصل تطوير قدراتها الصاروخية.

 

تأتى التحذيرات الجديدة من قبل الخبراء المختصون بالبرنامج الصاروخى لدى كوريا الشمالية، فى الوقت الذى يؤكد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إحراز تقدم على صعيد جهود نزع السلاح النووى لبيونج يانج. وبينما لم يتحقق الخبراء عما إذا كانت القاعدة الجديدة وقعدة يونجيجو-دونج هم منفصلتين أم كلاهما أجزاء من عملية واحدة أكبر، لكن مواقعهما الجغرافية تجعلهم مكان مثالى للصواريخ طويله المدى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا يبحثان عقد محادثات حول كوريا الشمالية

مون جاى إن: زعيم كوريا الشمالية قد يزور سيول هذا العام

وزير خارجية كوريا الشمالية يزور الصين بعد غد

ترامب يأمل لقاء زعيم كوريا الشمالية أوائل العام المقبل

البيت الأبيض : ترامب يتطلع إلى قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

الصواريخ الباليستية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة