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الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:40 م
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نواب البرلمان الأوروبى يتفقون على اتخاذ موقف حازم من شركات التكنولوجيا

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:04 م
نواب البرلمان الأوروبى يتفقون على اتخاذ موقف حازم من شركات التكنولوجيا جوجل
رويترز
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اتفق نواب البرلمان الأوروبى اليوم الخميس على اتخاذ موقف حازم من شركات تكنولوجيا عملاقة مثل جوجل وأمازون وأبل بإصدار تشريع جديد يهدف للحد من الممارسات التجارية الظالمة.

وصوتت لجنة بالبرلمان الأوروبى لصالح تشديد مشروع قانون يستهدف منع الممارسات التجارية الظالمة للتطبيقات ومحركات البحث ومواقع البيع الالكترونى ومواقع الحجز فى الفنادق فى محاولة لضمان تكافؤ الفرص بين شركات التكنولوجيا والشركات التقليدية.

ويعطى التشريع الدول الأعضاء سلطات أكبر لملاحقة مخالفى القانون ويتضمن قائمة سوداء للممارسات التجارية التى تعتبر ظالمة.

ويتعين على اللجنة البرلمانية الآن التوفيق بين موقفها المتشدد وبين مقترحات أكثر اعتدالا قدمتها المفوضية الأوروبية التي صاغت مشروع القانون في أبريل نيسان وحصلت على موافقة حكومات الدول الأعضاء عليه.

 

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