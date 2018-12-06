نقيب العلاج الطبيعى: كلفنا الأمانة العامة بالإعداد للانتخابات منذ 3 أشهر

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، على احترام النقابة لكافة أحكام القضاء، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 30514 لسنة 72، أكد على أحقية الجمعية العمومية للنقابة فى الدعوى للانتخابات.

وأوضح سعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة التى أقرت الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة تأجيل إجراء الانتخابات خلالها، هى عامين فقط، لافتا إلى أن تلك المدة لم يتبق منها سوى أقل من شهر، مؤكدا أن النقابة بدأت بالفعل منذ 3 أشهر بتكليف الأمانة العامة بإعداد جداول الأعضاء بالمحافظات، تمهيدا لإجراء الانتخابات فى الوقت المناسب.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، قد حكمت فى الدعوى رقم 30514 لسنة 72 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعى فى اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23/12/2016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات علي منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.