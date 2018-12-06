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مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ

الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:31 م
مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران، بدورها كناقل رسمي لمؤتمر "أفريقيا 2018" الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".
 
وقالت مصادر بمصر للطيران، أنه من المقرر أن تسير الشركة 10 رحلات من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري لنقل ضيوف المؤتمر المشاركين، فضلا عن تخصيص فرق خاصة من العلاقات العامة لاستقبال ضيوف المؤتمر بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة لاستقبال الضيوف القادمين من دول أفريقيا ونقلهم على متن رحلات الشركة الوطنية إلى مقر انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.
 
ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
 
 
 
 
 

 


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