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الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:55 م
خالد صلاح
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مصرع شخصين بسبب فيضانات شمالى قبرص

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:52 م
مصرع شخصين بسبب فيضانات شمالى قبرص فيضانات ـ صورة أرشيفية
نيقوسيا (أ ش أ)
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لقى شخصان على الأقل مصرعهما اليوم الخميس، إثر وقوع فيضانات شمالى قبرص نتيجة هطول الأمطار الأشد غزارة فى تاريخ الجزيرة منذ صباح أمس الأول الثلاثاء.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن الفيضان سحب سيارة الضحايا فى وقت متأخر من أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن بعض الصور التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى أظهرت انجراف السيارات نحو البحر وغمرها بالمياه وتدفق المياه داخل المنازل، كما تم إغلاق عدد من المدارس.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس السيئ فى البلاد حتى اليوم الخميس.

 


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