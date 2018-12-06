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مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة ضخمة مساء اليوم حول أبواب الأقصى

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:17 م
مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة ضخمة مساء اليوم حول أبواب الأقصى اقتحام المسجد الأقصى
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت "منظمات الهيكل" المزعوم عن تنظيمها مساء اليوم الخميس، مسيرة ضخمة فى القدس القديمة، لمناسبة عيد "الحانوكاة" العبرى.

وبيّنت الدعوات التى نشرتها هذه المجموعات المتطرفة على مواقعها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى، أن المسيرة التى من المقرر تنظيمها فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتستمر حتى التاسعة، تتضمن رفع أعلام الهيكل المزعوم، وفعاليات صاخبة بمكبرات صوت ومزامير، وسيتقدم المسيرة شمعدان كبير، يتم حمله حول أبواب المسجد الأقصى، ووضعه عند بابى المسجد الأقصى (القطانين والناظر).

كما تقرر حسب ما ورد فى دعواتها إشعال الشمعدان فى ساحة الغزالى أمام المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط، ويتم استكمال فعاليات الاحتفال فى هذه المنطقة، التي شهدت العام الماضى اعتصامات فلسطينية حاشدة وغير مسبوقة أجبرت الاحتلال الإسرائيلى على إزالة بوابات الكترونية وجسور حديدية كان قد وضعها أمام الأقصى.

 

 


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