مساء اليوم ..سهره مشتركة بين التليفزيون المصري والكويتى على الهواء مباشرة

كتب مصطفى عنبر

أكد وكيل وزارة الاعلام الكويتية المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات الاعلامية التي وقعتها دولة الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تبادل الخبرات وتطوير المهارات الاعلامية، بما يعود على المشاهد العربي بالفائدة الثقافية والمعلوماتية .

وقال الخالدي إن تلفزيون دولة الكويت سيقوم مساء اليوم الخميس ببث سهرة تلفزيونية بالاشتراك مع التلفزيون المصري في الساعة العاشرة على القناة الأولى وقناة العربي في الكويت والقناة الاولى والفضائية المصرية، يسارك فيها عدد من الشخصيات الاعلامية والثقافية من كلا البلدين ما يمثل إطلالة كويتية على المشاهد المصري .

وأضاف الخالدي ان تلك السهرة التلفزيونية المشتركة تأتي انطلاقا من البروتوكول الاعلامي الموقع مع التلفزيون المصري إلى جانب أنها تمثل تسويقا متبادلا للمنتج الاعلامي في كلا البلدين الشقيقين، مؤكدا في ذات الوقت ان السهرة المشتركة الليلة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاعلامية والتلفزيونية بين تلفزيون دولة الكويت وتلفزيون جمهورية مصر العربية الشقيقة.

واختتم وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي تصريحه بالتأكيد على أن الاعلام العربي بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لترسيخ مجالات التعاون ، خاصة في المجال التلفزيوني من اجل الارتقاء بالرسالة التلفزيونية العربية مضمونا وشكلاً في مواجهة ما يستهدف المواطن العربي من نماذج إعلامية بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا وأسس وقواعد إسلامنا الحنيف.