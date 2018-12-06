مسئول سعودى: الرياض وأبوظبى قدمتا مساعدات للأمم المتحدة لم يصرف منها سوى 40%

عدن (أ ش أ)

قال السفير السعودى لدى اليمن محمد آل جابر إن السعودية والإمارات قدمتا مليار دولار لمنظمات الأمم المتحدة بداية العام، إلا أنه لم يصرف إلا أقل من نصفها فقط.

وأوضح آل جابر- فى تغريدة على تويتر ردا على إعلان مسؤول أممى أن حاجات اليمن ستتفاقم العام المقبل، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس- أن البلدين قدما مليار دولار لم يصرف منها سوى 40% حتى الآن.

وأضاف السفير محمد آل جابر، وهو مشرف على البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، أن المملكة أعلنت عن 500 مليون دولار إضافية فى بداية هذا الشهر، مشيرا إلى أن السعودية أودعت 2.2 مليار دولار للبنك المركزى اليمنى، أدت إلى ارتفاع الريال اليمنى أمام الدولار100% ووفرت مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء.

وتوقعت الأمم المتحدة تفاقم الأزمة الإنسانية فى اليمن العام المقبل، محذرة من أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات غذائية سيرتفع بنحو أربعة ملايين شخص.