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محيى عبيد يزور صيدلى إمبابة بعد نجاح الداخلية فى طرد بلطجية استولوا على صيدليته

الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:49 م
محيى عبيد يزور صيدلى إمبابة بعد نجاح الداخلية فى طرد بلطجية استولوا على صيدليته نقابة الصيادلة د. محى عبيد
كتبت آية دعبس
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زار الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، صيدلية الصيدلى عبد السميع النبوى بأرض الجمعية فى منطقة إمبابة، بعد ان نجاح رجال وزارة الداخلية فى طرد عدد من البلطجية قد استولوا على الصيدلية. 

 

أكد نقيب عام الصيادلة، فى بيان، أن النقابة قد تلقت استغاثة من الصيدلى باستيلاء عدد من البلطجية على الصيدلية لمدة استمرت 10 أيام، مشيراً أنه قام بالتواصل مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الذين تحركوا على الفور ونجحوا فى عودة الصيدلية لصاحبها.

 

قال إن النقابة تقف بالمرصاد لأى فرد يحاول المساس بحقوق الصيادلة، وتفتح أبوابها للجميع، ولن تتخلى عن أى صيدلى.

 

 

 


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