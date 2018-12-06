فيديو جراف جديد لدار الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر وبشَّر بنجاته من الفتن

كتب لؤى على

استمرارًا لإصدارات وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية أصدرت الدار فيديو "موشن جرافيك" جديدًا بينَّت فيه فضل جيش مصر وجنودها البواسل ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بأنهم خير أجناد الأرض.

وأوضحت الدار أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد لجيش مصر وجندها بالخيرية والنجاة من الفتن فقال في حقهم: «إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض». فقال له أبو بكر: ولمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».

وفِي نجاة جند مصر من الفتن أشار الفيديو إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ أَسْلَمُ النَّاسِ فِيهَا - أَوْ قَالَ: لَخَيْرُ النَّاسِ فِيهَا - الْجُنْدُ الْغَرْبِيُّ» قاصدًا أبناء الجيش المصري.

وأضاف فيديو "الموشن جرافيك" الجديد أن جند مصر وشرطتها هم الآباء والأبناء والإخوة حفظ الله بهم البلاد والعباد من شر الخراب، وصان بهم الأعراض والممتلكات ومستقبل الأبناء.

وأكدت الدار أن أبطال الجيش والشرطة يرابطون في سبيل الله يقدمون أرواحهم وأجسادهم ثمنًا لنأمن في بيوتنا وتستمر حياتنا، فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام.

ووجهت دار الإفتاء رسالة إلى جنود مصر في إصدارها الجديد قالت فيها: "أيها القائد والجندي المرابط .. حفظك الله وسدد خطاك حتى تظل مصر وطنًا قويًّا آمنًا".