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صور.. بدء البحث عن 6 مفقودين بعد اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة اليابان

الخميس، 06 ديسمبر 2018 08:27 ص
صور.. بدء البحث عن 6 مفقودين بعد اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة اليابان البحث عن المفقودين
واشنطن (رويترز)
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قال مسئولون أمريكيون، لرويترز الأربعاء، إن عملية بحث وإنقاذ بدأت قبالة ساحل اليابان، بعد أن فقد 6 من أفراد الجيش الأمريكى فى اصطدام طائرتين تابعتين للمشاة البحرية الأمريكية فى حادث لم تعرف أسبابه حتى الآن.

وذكر المسئولون، أن الطائرتين ربما اصطدمتا فى الجو بعد خطأ أثناء تدريب على إعادة التزود بالوقود، وقالت وزارة الدفاع اليابانية، إن قواتها البحرية أنقذت شخصا، وإن مساعى البحث والإنقاذ مستمرة.

ولم تقدم قوات مشاة البحرية معلومات تذكر فى بيان عن الحادث، الذى وقع الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلى (1700 بتوقيت جرينتش).

وذكرت مشاة البحرية، أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة إيواكانى الجوية التابعة لها وكانتا تقومان بمهام تدريبية روتينية، عندما وقع الحادث.

وقال مسئول أمريكى طالبا عدم نشر اسمه، إن واحدة من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه 18 بينما كانت الأخرى طائرة من طراز كي.سي-130 التى تعيد تزويد الوقود. وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش. وأكد مسؤول ثان أن شخصا أنقذ حتى الآن.

وقال مسئولون طلبوا عدم نشر أسمائهم إنهم ليسوا متأكدين كيف وقع الحادث لكن أيا منهم لم يشتبه فى أن يكون متعمدا. وفتح تحقيق فى الواقعة.

وذكرت مشاة البحرية أن طائرات بحث وإنقاذ يابانية تتولى قيادة عملية الإنقاذ، وقالت "نحن ممتنون لقوات الدفاع البحرية اليابانية لأنها استجابت على الفور فى عملية البحث والإنقاذ".

زورق يابانى يبحث عن ضحايا حادث الطائرة
زورق يابانى يبحث عن ضحايا حادث الطائرة

 

عمليات البحث عن ضحايا حادث الطائرة
عمليات البحث عن ضحايا حادث الطائرة

 


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