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صور.. احتفالية الخارجية الإماراتية بمناسبة اليوم الوطنى الـ 47

الخميس، 06 ديسمبر 2018 07:04 م
صور.. احتفالية الخارجية الإماراتية بمناسبة اليوم الوطنى الـ 47 عبد الله بن زايد
كتب خالد إبراهيم
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شهد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بحضور الشيخ سرور بن محمد آل نهيان الاحتفال الذى أقامته وزارة الخارجية والتعاون الدولى بمناسبة اليوم الوطنى الـ 47 للدولة والذى عقد تحت شعار "زايد والعالم".

حضر ِالحفل الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسى وزير الدولة وقيادات وزارة الخارجية والتعاون الدولى وموظفى ومنتسبى الوزارة .

وقال عبدالله بن زايد آل نهيان أن الاحتفال باليوم الوطني الـ47 للدولة هو دعوة لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز لخدمة الوطن والمواطن الإماراتى .

أحد المكرمين
أحد المكرمين

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

صورة تذكارية
صورة تذكارية

 

عبد الله بن زايد أثناء الاحتفال
عبد الله بن زايد أثناء الاحتفال

 

عبد الله بن زايد وزير الخارجية الاماراتى
عبد الله بن زايد وزير الخارجية الاماراتى

 

 


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