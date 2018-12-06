صور.. احتفالية الخارجية الإماراتية بمناسبة اليوم الوطنى الـ 47

كتب خالد إبراهيم

شهد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بحضور الشيخ سرور بن محمد آل نهيان الاحتفال الذى أقامته وزارة الخارجية والتعاون الدولى بمناسبة اليوم الوطنى الـ 47 للدولة والذى عقد تحت شعار "زايد والعالم".

حضر ِالحفل الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسى وزير الدولة وقيادات وزارة الخارجية والتعاون الدولى وموظفى ومنتسبى الوزارة .

وقال عبدالله بن زايد آل نهيان أن الاحتفال باليوم الوطني الـ47 للدولة هو دعوة لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز لخدمة الوطن والمواطن الإماراتى .



أحد المكرمين



جانب من الاحتفالات



صورة تذكارية



عبد الله بن زايد أثناء الاحتفال