تقارير: 26,5% من سكان البرازيل تحت خط الفقر

(أ ف ب)

ارتفع عدد الفقراء فى البرازيل بنحو مليونى شخص العام الماضى وسط أسوأ ركود تشهده البلاد فى تاريخها، بحسب مكتب الإحصاءات الحكومي.

وجاء فى بيان للمعهد البرازيلى للجغرافيا والإحصاءات أنّ عدد الفقراء ارتفع من 52,8 مليون شخص فى 2016 إلى 54,8 مليون شخص فى 2017، ما يعنى أنّ 26,5% من سكان البلاد هم تحت خط الفقر.

ويعيش نصف عدد الفقراء تقريباً -- 44,8% -- فى منطقة شمال شرق البرازيل. وتعتمد البيانات على تعريف "البنك الدولي" للفقر، وهو عندما يعيش الشخص على أقلّ من 5,5 دولارات أو ما يعادلها يومياً.

وارتفع عدد البرازيليين الذين يعيشون فى فقر مدفع، وهو عندما يعيش الشخص على أقلّ من 1,90 دولاراً يومياً، من 13,5 مليون شخص فى 2016 إلى 15,2 مليون شخص فى 2017، وهو ما يمثّل 7,7% من السكان.

وعانت البرازيل، أكبر بلد فى أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان (208 مليون شخص)، من أسوأ ركود فى الفترة ما بين 2014 و2016.

وعادت العام الماضى إلى تحقيق النمو رغم أنّه كان بطيئاً.

وجاء فى بيان المعهد أنّ معدّل البطالة ارتفع من 6,9% إلى 12,5% بين 2014 و2016. وتظهر الأرقام الأخيرة التى تعود إلى أكتوبر أنّ البطالة انخفضت إلى 11,7%.