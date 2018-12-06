video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على 5 قرارات مجحفة اتخذها "ترامب" بحق القدس فجرت غضب العالم

الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:58 م
تعرف على 5 قرارات مجحفة اتخذها "ترامب" بحق القدس فجرت غضب العالم الرئيس الأمركيى دونالد ترامب
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

فى مثل هذا اليوم، السادس من ديسمبر فى عام 2017 فجرت قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحق القدس العربية، موجة غضب بالعالم العربى والإسلامى، كان أبرزها الاعتراف بـ"القدس" عاصمة للاحتلال الإسرائيلى، واليوم يمر عام كامل على القرار الذى وصف بأنه "قرار من لا يملك لمن لا يستحق".

 

وخلال هذا العام استمرت الإدارة الأمريكية بانحيازها إلى سلطات الاحتلال واستصدار قراراتها الجائرة بحق الشعب الفلسطينى وبحسب وكالة معا الفلسطينية كان من ضمنها:

-  إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن.

- وقف المساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

- إعدام منفذى عمليات المقاومة وزيادة الهجمات الاستيطانية وفحص المناهج التعليمية.

- افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس فى يوم النكبة.

- اقتطاع ما تبقى من مساعدات مالية للفلسطينيين بخصم مساعدات بقيمة 25 مليون دولار كانت مخصصة للمستشفيات الفلسطينية بالقدس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة

دونالد ترامب

القدس

اسرائيل

فلسطين

اخبار العرب

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة