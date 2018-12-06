تشكيل فرق تحقق من سحب مواقع حرس الحدود بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

سول(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن الكوريتين اتفقتا على تكوين فرق للتحقق من سحب 11 من نقاط الحراسة الحدودية بالمنطقة منزوعة السلاح، خلال الزيارات الميدانية، الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن كل دولة سوف تشكل فريقا من 7 أشخاص لكل نقطة حراسة خاضعة لاتفاق الانسحاب، من أجل القيام بمهام التحقيق، يوم الأربعاء القادم.

وكانت سول وبيونج يانج قد اتفقتا، فى إطار اتفاق عسكرى بينهما، الذى تم التوصل إليه فى شهر سبتمبر الماضى، على سحب وتدمير 11 من نقاط حراسة الحدود بالمنطقة منزوعة السلاح، من أجل تخفيف حدة التوتر وزيادة عمليات بناء الثقة. غير أن الكوريتين قررتا فى وقت لاحق الإبقاء على نقطة حراسة واحدة لكل منهما تخليدا لقيمتها التاريخية.

ومن جانبه قال نائب وزير الدفاع الكورى الجنوبى سوه تشو-سوك، فى مؤتمر صحفي: "إن عملية التحقق هى دليل على الثقة، التى كونتها السلطات العسكرية للكوريتين من خلال تنفيذ الاتفاق العسكرى".

وأضاف سوه: أن "هذه حالة يُقتضى بها على صعيد الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الأسلحة وسوف تسهم فى تبديد بعض المخاوف المتعلقة بإنفاذ الاتفاق".

جدير بالذكر أن ضابطا برتبة كولونيل سوف يقود كل فريق تحقيق، فيما تقوم الكوريتان ببناء ممر حدودى بينهما لتيسيير عمل فريق التحقيق الممتد لمدة يوم واحد.

يُشار إلى أن وزارتى دفاع البلدين وقعتا اتفاقا عسكريا عقب عقد القمة الثالثة بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه- أن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج- أون فى بيونج يانج، فى سبتمبر الماضى.