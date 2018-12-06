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برلمانى روسى: سنرد بالطريقة المناسبة على إرسال السفن الأمريكية للبحر الأسود

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:51 ص
برلمانى روسى: سنرد بالطريقة المناسبة على إرسال السفن الأمريكية للبحر الأسود البرلمان الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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أكد يورى شفيتكين نائب رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الدوما الروسى، اليوم الخميس، أن روسيا سترد بالطريقة المناسبة على احتمال إرسال الولايات المتحدة سفنها إلى البحر الأسود.

وقال شفيتكين -فى تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "لا يهم من أين يأتى العدوان أو الأعمال الاستفزازية، من أوكرانيا أو من الولايات المتحدة، هذا لا يهمنا حقاً. بالنسبة لنا، حدود الدولة غير قابلة للمساس بها، سنرد بالطريقة المناسبة، أنا حقا لا أرغب فى أن تطفو غواصاتنا قبالة السواحل الأمريكية".

وذكرت وسائل إعلام روسية وأمريكية أن واشنطن بدأت الاستعداد لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، على خلفية الحادث فى مضيق كيرتش.

 


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