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الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:41 م
خالد صلاح
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المستشار النمساوى يصل أديس أبابا فى زيارة رسمية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 04:13 م
المستشار النمساوى يصل أديس أبابا فى زيارة رسمية المستشار النمساوى سيباستيان كورتز
أديس أبابا (أ ش أ)
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وصل المستشار النمساوى سيباستيان كورتز إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الخميس، فى مستهل زيارة رسمية للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية الرسمية "إينا" عن وزارة الخارجية الأثيوبية، أن وزير الخارجية الأثيوبى وركنه جبيهيو وكبار المسئولين الحكوميين كانوا فى استقبال المستشار النمساوى لدى وصوله لمطار بولى الدولى.

يذكر أن رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد التقى كورتز على هامش اجتماع قمة مجموعة الـ20، التى عُقدت فى العاصمة الألمانية برلين فى أكتوبر من العام الجارى، واتفقا على توسيع نطاق العلاقات بين فيينا وأديس أبابا.

 


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زياره المستشار النمساوى لاديس ابابا




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