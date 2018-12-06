الصين وكوبا توقعان اتفاقيتين لدفع التعاون الاقتصادى

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وقعت الصين وكوبا اتفاقيتين لدفع التعاون الاقتصادى، وذلك خلال الجلسة الـ14 للجنة الأعمال الثنائية، التى انعقدت اليوم /الخميس/ فى العاصمة الكوبية (هافانا).

وذكرت وسائل إعلام صينية أن المجلس الصينى لتشجيع التجارة الدولية وغرفة التجارة الكوبية وقعا مذكرة حول خطة عمل مشتركة للتعاون فى العام المقبل 2019، تتضمن استراتيجيات وخطط عمل، سيتم تطويرها العام المقبل، بهدف توثيق العلاقات بين مجالات الأعمال فى البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتقوية الروابط بين المجلس الصينى ووكالة ترويج الصادرات والاستثمار فى كوبا.