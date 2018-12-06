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الخميس، 06 ديسمبر 2018 07:29 م
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الصين وكوبا توقعان اتفاقيتين لدفع التعاون الاقتصادى

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:48 م
الصين وكوبا توقعان اتفاقيتين لدفع التعاون الاقتصادى الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ
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وقعت الصين وكوبا اتفاقيتين لدفع التعاون الاقتصادى، وذلك خلال الجلسة الـ14 للجنة الأعمال الثنائية، التى انعقدت اليوم /الخميس/ فى العاصمة الكوبية (هافانا).
وذكرت وسائل إعلام صينية أن المجلس الصينى لتشجيع التجارة الدولية وغرفة التجارة الكوبية وقعا مذكرة حول خطة عمل مشتركة للتعاون فى العام المقبل 2019، تتضمن استراتيجيات وخطط عمل، سيتم تطويرها العام المقبل، بهدف توثيق العلاقات بين مجالات الأعمال فى البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتقوية الروابط بين المجلس الصينى ووكالة ترويج الصادرات والاستثمار فى كوبا.


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