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السلطات التركية تسعى لاعتقال الصحفى دوندار بسبب احتجاجات 2013

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:00 ص
السلطات التركية تسعى لاعتقال الصحفى دوندار بسبب احتجاجات 2013 عناصر من الشرطة التركية
اسطنبول (رويترز)
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ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الأربعاء، أن السلطات التركية أصدرت أمر اعتقال بحق الصحفى جان دوندار فى إطار تحقيق فى احتجاجات خرجت باسطنبول عام 2013 ضد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال ممثلو الادعاء إنه لعب دورا نشطا فى الاحتجاجات وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح كيف يمكن تنفيذ المذكرة لأن دوندار غادر البلاد، وصدر على دوندار، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة جمهوريت المعارضة، حكم بالسجن خمس سنوات عام 2016 لنشره تسجيلا مصورا تظهر فيه وكالة المخابرات التركية تنقل أسلحة إلى سوريا فيما يبدو. وأطلق سراحه رهن المحاكمة وسافر للخارج.

وخرج مئات الآلاف من الأشخاص فى مسيرة عام 2013 للاحتجاج على خطة لبناء نموذج للثكنات العثمانية، فى متنزه غازى بوسط المدينة، وتحولت الاحتجاجات إلى تحد مباشر لحكومة أردوغان.

وكتب دوندار على تويتر "نحن جميعا فى غازى،  نحن نشعر بالفخر"، مرفقا بالتغريدة تقرير وكالة الأناضول بشأن أمر اعتقاله، وكانت السلطات ألقت القبض قبل أسبوعين على 13 شخصا فى إطار التحقيق فى احتجاجات غازي.

ويقول أردوغان إن الاحتجاجات نظمها ومولها عثمان كافالا، وهو رجل أعمال وناشط حقوقي. واعتقل كافالا منذ أكثر من عام فيما له صلة بالتحقيق. ولم توجه السلطات له تهما بشأن الاحتجاجات وينفى الزعم الموجه ضده، وأفادت الأناضول بأن ممثلى الادعاء قالوا أيضا فى أمر اعتقال مكتوب إلى المحكمة إن دوندار كان على صلة بكافالا خلال الاحتجاجات.

 


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