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الرئيس السودانى يشيد بالعلاقات المتطورة بين الخرطوم وبكين فى كافة المجالات

الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:00 ص
الرئيس السودانى يشيد بالعلاقات المتطورة بين الخرطوم وبكين فى كافة المجالات عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم أ ش أ
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أشاد الرئيس السودانى، عمر البشير، بالعلاقات المتطورة بين السودان و دولة الصين فى كافة المجالات، مؤكدا أهمية إنفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى المجال القضائى .

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء، ببيت الضيافة بالخرطوم، بوفد محكمة الشعب العليا الصيني، برئاسة جيانج وي، نائب رئيس المحكمة .

وأكد جيانج وى - فى تصريح صحفى - على أهمية تمتين العلاقات القضائية بين البلدين، مشيرا إلى أن القضاء فى السودان يرعاه رئيس الجمهورية مما يسهل ويسهم فى تعزيز التعاون القضائى وتقديم الضمانات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، ونوه إلى ضرورة تنفيذ كل المشروعات التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين فى المجال القضائى .

و من جانبه، أوضح القائم بعمل رئيس القضاء السوداني، مولانا عبدالمجيد إدريس، أن الوفد الصينى قام بعدد من الزيارات شملت محكمة الجرائم المعلوماتية والمعهد القضائي، منوها بأن الوفد أشاد بالمستوى المتقدم والمتطور فى العمل القضائى بالسودان.

 


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