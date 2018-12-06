video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئاسة الفلسطينية تدعو للتصويت ضد المشروع الأمريكى الموجه ضد "حماس"

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:24 م
الرئاسة الفلسطينية تدعو للتصويت ضد المشروع الأمريكى الموجه ضد "حماس" الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكدت الرئاسة الفلسطينية، ضرورة التصويت ضد المشروع الأمريكى الموجه ضد حركة "حماس"، والذى سيقدم لمجلس الأمن الدولى مساء اليوم الخميس، للتصويت عليه.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أنها على تواصل دائم مع المجموعة العربية والإسلامية، والعديد من الدول الصديقة، من أجل العمل على إحباط هذا القرار الأمريكى.

ومن جهة أخرى، أكدت الرئاسة الفلسطينية ضرورة التصويت لصالح المشروع المنفصل المقدم من إيرلندا، الذى يؤكد المرجعيات الدولية للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسى شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سياسى فلسطينى: لا توجد إرادة حقيقية لدى "فتح" و"حماس" لإنهاء الانقسام

الخبراء يضعون روشتة عودة الأهلى .. طه اسماعيل يراهن على عودة المصابين .. كمونة يؤكد حاجة الأحمر لتعاقدات كبيرة.. أيمن يونس يطالب بعودة الحماس وحازم أمام يوصي بتحسين كواليتي اللاعبين

اخبار فلسطين

الرئيس الفلسطينى

ابو مازن

اخبار حماس

الامم المتحده

اخر اخبار فلسطين

اخر اخبار اسرائيل




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة