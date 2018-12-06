الرئاسة الفلسطينية تدعو للتصويت ضد المشروع الأمريكى الموجه ضد "حماس"

كتب : أحمد جمعة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، ضرورة التصويت ضد المشروع الأمريكى الموجه ضد حركة "حماس"، والذى سيقدم لمجلس الأمن الدولى مساء اليوم الخميس، للتصويت عليه.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أنها على تواصل دائم مع المجموعة العربية والإسلامية، والعديد من الدول الصديقة، من أجل العمل على إحباط هذا القرار الأمريكى.

ومن جهة أخرى، أكدت الرئاسة الفلسطينية ضرورة التصويت لصالح المشروع المنفصل المقدم من إيرلندا، الذى يؤكد المرجعيات الدولية للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسى شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.